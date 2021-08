Verhoging bruggen Albertkanaal klaar in 2023

Het is de bedoeling om tegen 2023 volledig klaar te zijn met de verhoging van de bruggen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD): “Op de resterende 12 bruggen zijn we ook volop aan het inzetten. Specifiek voor Limburg zijn er 5 in uitvoering en zijn er 3 in studiefase. Maar ons opzet is dat we in 2023 alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd hebben, zodat we het transport over het water echt een boost kunnen geven.”