Vlaams minister van Sport Ben Weyts lanceert de "De Koers Komt Thuis"-challenge

“Het is een hele eer voor Vlaanderen om de honderdste editie van het WK wielrennen te mogen organiseren", zegt Weyts. “Met tal van initiatieven grijpen we dit sportief hoogtepunt aan om de fiets en de wielersport nog meer te promoten.”

Een van die initiatieven is de WK-route. Via het platform RouteYou kan iedereen zijn of haar eigen route maken langs verschillende WK-punten die de gemeenten hebben uitgezocht. De 500 WK-punten zijn verspreid over heel Vlaanderen en worden ter plaatse aangeduid met een WK-bord. Vandaag onthulde Weyts het eerste bord aan het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik.