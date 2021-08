Wat is de sharia? En wat betekent die voor de vrouwenrechten in Afghanistan?

"De sharia kent veel rechten toe aan de vrouw, zoals recht op onderwijs of erfrecht. Maar het probleem zit in een groot spanningsveld tussen de leer of godsdienst en de lokale culturen. Het zijn vooral bepaalde lokale culturen die de positie van de vrouw erg inperken. We zien dat men er in sommige culturen, waaronder de Afghaanse, er eerder voor kiest om meisjes van jongs af aan handenarbeid of ambachten zoals kleren maken of tapijten weven aan te leren dan om ze lang naar school te sturen."

