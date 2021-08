Wie zijn de leiders van de taliban: Hibatullah Akhundzada en zijn meer bekende adjunct Abdul Ghani Baradar

Akhundzada is sinds 2016 de leider van de taliban nadat zijn voorganger was gedood bij een aanval van een Amerikaanse drone. Die voorganger kwam aan de macht nadat bleek dat de stichter en eerste leider van de taliban, mullah Mohammad Omar, overleden was.

Net zoals de meeste andere taliban heeft de ongeveer 60-jarige Akhundzada een carrière in de strijd tegen de Sovjetbezetting in de jaren 80 en maakte hij daarna opgang aan de radicale religieuze school van talibanstichter mullah Mohammed Omar in Pakistan.

In theorie heeft Akhundzada absolute macht, maar de taliban zijn geen monoliet en verdeeld in verschillende fracties. Akhundzada kwam in 2016 aan de macht als compromiskandidaat en deelt de facto de leiding met een collectief bureau van vijf adjuncten waarvan er drie erg veel macht hebben.