WK Wielrennen in Duisburg: "We willen er een groot feest van maken"

De tijdritten van dit WK vinden plaats tussen Knokke-Heist en Brugge. De wegritten starten in Antwerpen en eindigen in Leuven. In en rond de studentenstad wacht de renners een plaatselijk parcours waarbij ze ook door Duisburg rijden. Dat wil Duisburg niet zomaar voorbij laten gaan.

"De doortocht van de 100ste editie van het WK wielrennen over Tervurens grondgebied is een unieke gebeurtenis. We willen deze kans dan ook niet laten liggen om er voor de vele wieler- en koersliefhebbers een waar volksfeest van te maken", zegt Charlier.

"We beginnen maandag al met allerlei evenementen", zegt Charlier. "Van vrijdag tot zondag hebben we alle aandacht voor de koers. Er komt ook een groot scherm op het kerkplein, waarop iedereen de koers kan volgen." Het volledige programma vind je hier.