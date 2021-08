Aalsters bedrijf Jan De Nul bouwt nieuw arresthuis in Antwerpen

Kristien De Vries van Jan de Nul legt uit dat het arresthuis er anders zal uitzien dan de gevangenissen die we kennen. "Het wordt een ommuurd dorp waar gedetineerden zullen samenleven in kleine gemeenschappen, met 20 tot 22 samen." Het is de bedoeling dat het leven daar zoveel mogelijk lijkt op het echte leven buiten de gevangenis. "Ze kunnen bijvoorbeeld gaan sporten in de buitenlucht, of naar het werk gaan via een 'straat' omgeven door bomen, zoals het in de stad eruit ziet."