Afghanistanveteranen uit België en Nederland ontgoocheld: "We hadden gehoopt een beter land achter te laten"

Hans De Ceuster is moreel consulent bij defensie in België. Als vertegenwoordiger van de humanistisch-vrijzinnige beweging werkt hij bijvoorbeeld samen met de katholieke aalmoezeniers. In 2010 was hij zelf actief als genie-officier bij het Belgisch leger in Kandahar.

Defensie was 19 jaar actief in Afghanistan; daar zijn dus heel veel militairen heen geweest. “Sommigen hebben daar meer dan een jaar van hun leven doorgebracht op verschillende missies,” zegt De Ceuster. “Zij hadden gehoopt om Afghanistan als een beter land achter te laten.” De huidige toestand is dan ook heel beklijvend en roept bij veel militairen vragen op. “Men is boos, maar ook ongerust over de Afghaanse tolken en “fixers” waarmee het Belgische leger werkte en lief en leed deelde”. Via Whatsapp was er nog geregeld contact met hen, want “de wereld is nu veel kleiner dan 20 jaar geleden”.