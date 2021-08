Bereik Gentse zomerscholen is beperkt: "Blijven inzetten op extra initiatieven tijdens het schooljaar"

Om de scholen waar leerlingen lang afwezig zijn of extra begeleiding nodig hebben te ondersteunen, wil Decruynaere extra helpende handen aanbieden. "Maar er is een lerarentekort, dus ik zou willen kijken naar mensen met andere profielen, zoals cognitieve psychologen, ergotherapeuten en logopedisten." Extra budget is vrijgemaakt voor de Gentse scholenkoepels om te blijven helpen waar nodig. "Het komt erop aan om te kijken wat we kunnen doen om te ondersteunen en gericht middelen in te zetten op die scholen", zegt Decruynaere.