Blind date met beiaard in Nieuwpoort: aangepaste rondleiding voor blinden en slechtzienden

Om een rondleiding toegankelijk en vlotter te maken voor blinden en slechtzienden gebruiken Luc en Els enkele speciale tools. "We hebben speciale voel- en luisterplaten laten ontwerpen over een aantal van de thema's die in de beiaard aan bod komen. Zo hebben we het in de rondleiding over hoe klokken gemaakt worden. Zoiets kan je heel gemakkelijk aan gewone bezoekers uitleggen met foto's, maar voor die specifieke doelgroep gaat dat niet. Daarom hebben we op die voelplaten foto's laten afdrukken in een reliëfpatroon. Omdat een foto voelen vaak niet voldoende is, zit er in iedere plaat ook een NFC-chip, waarmee je met een smartphone een audiodescriptie kunt laten afspelen. Zo kunnen blinden en slechtzienden ook in een niet gegidste rondleiding gedetailleerd naar de uitleg luisteren", vertelt Luc trots.

"Het grote voordeel van die voel- en luisterplaten is dat ze samen met anderen de beiaard kunnen bezoeken. Personen met een visuele beperking zijn dus niet meer afhankelijk van een gegidste rondleiding of van anderen, die de tekst voorlezen of de foto beschrijven. Om het net zo inclusief mogelijk te maken, hebben we ook de brochure wat aangepast. Die kan nu gemakkelijker voorgelezen worden met een voorleesapparaat of aan de hand van QR-codes. Zo kunnen zowel de gewone bezoekers als blinden en slechtzienden de brochure tijdens het bezoek gebruiken. En op die manier maken de gewone bezoekers ook nog eens kennis met een heel andere wereld dan die van hen", besluit Luc Boehme.

Nu zaterdag worden de voel- en luisterplaten en aangepaste rondleidingen voorgesteld aan het grote publiek.