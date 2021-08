Brandweer blust batterij van hybride auto door onderdompeling in water: "Enige effectieve manier"

Woensdagavond werd de brandweer van Leuven opgeroepen voor rookontwikkeling in een hybride auto. Die stond geparkeerd in de garage onder het bedrijf Bio Incubator in het researchpark van Heverlee. Ter plaatse stelden de brandweerlui vast dat het ging om een zogenaamde thermal runaway. Door een chemische reactie in één van de batterijcellen van een Li-Ion-batterij ontstaan zeer hoge temperaturen en uiteindelijk brand. Het is een kettingreactie die niet kan gestopt worden. Bluspoeder helpt niet, langdurige koeling wel.