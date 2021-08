Brandweer redt vermiste koe uit schorrengebied in Beveren

Aan de Belgisch-Nederlandse grens in de buurt van Kieldrecht bij Beveren stond de brandweer deze middag voor een niet-alledaagse klus. In het schorrengebied rond de kerncentrale was een koe vast komen te zitten in een modderpoel.

De koe maakte deel uit van een kudde van 11 die in de zomermaanden het schorrengebied begrazen. De eigenaars komen elke ochtend en avond hun dieren tellen. Omdat er deze voormiddag een ontbrak gingen ze op zoek in en rondom de grachten van het schorrengebied. Uiteindelijk vonden ze de vermiste koe. Het onfortuinlijke dier was in een put gesukkeld en geraakte er niet op eigen kracht uit.