Britse studie: "Vaccins van Pfizer en AstraZeneca na verloop van tijd minder effectief"

Als de bescherming na verloop van tijd afneemt, moet er dan gedacht worden in eventuele volgende prikken? "Als derde, vierde, vijfde prikken effectief minder kans bieden op ziekenhuisopnames en overlijden. We mogen niet vergeten dat het vermijden van ziekenhuisopnames en overlijdens het doel is van vaccinatie, niet per se het voorkomen van infecties zonder ernstige gevolgen."

Toch blijft vaccineren een verstandige keuze, zeggen de onderzoekers. "Er is duidelijk een heel groot verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden", zegt Pouwels. " Als je dubbel gevaccineerd bent, is de kans op besmetting nog altijd veel kleiner. En in Israël bijvoorbeeld, waar de gevallen aan het stijgen zijn, zien we dat het risico op overlijden voor wie gevaccineerd is veel kleiner is dan voor wie niet gevaccineerd is."