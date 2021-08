Brugse binnenstad in regenboogkleuren voor WK Wielrennen

"We willen de mensen van Brugge warm maken om te komen kijken naar het WK door de gebouwen op te lichten in de regenboogkleuren", vertelt Brugs schepen van Sport, Franky Demon (CD&V). De regenboogtrui is de trui die de wereldkampioen in elk van de disciplines van de wielersport tot aan het volgende wereldkampioenschap mag dragen.

"De inwoners worden er op die manier ook aan herinnerd dat ze rekening zullen moeten houden met het WK. Het gaat dan niet alleen over de wedstrijd, maar er zullen ook allerlei activiteiten rond het WK georganiseerd worden, waardoor het wat moelijker zal zijn voor de mensen om zich te verplaatsen", legt Demon uit.

Zo zal West-Brugge, waar de stad de pers zal ontvangen, grotendeels afgesloten worden. En er komen ook meer voetgangersbruggen over de ring in de buurt van het station. "We communiceren de komende weken naar de deelgemeenten hoe de specifieke verkeersituatie in september eruit zal zien", besluit schepen Demon.