BEKIJK - Brussels Stadhuis kleurt paars als steun voor mensen met handicap

Het stadhuis van Brussel kleurde vanavond paars. Brussel steunt zo de campagne WeThe15 van het Internationaal Paralympisch Comité. WeThe15 vertegenwoordigt de 1,2 miljard personen met een handicap in de wereld, goed voor 15 procent van de wereldbevolking. De symbolische actie in Brussel was ook bedoeld als aanmoediging voor de 31 Belgische atleten die ons land op de Paralympische Spelen in Tokio zullen vertegenwoordigen. De spelen beginnen over vijf dagen.