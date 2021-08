CHECK - Welke beelden tonen écht wat er gebeurt in Kaboel, en welke zijn fake?

Op het eerste vervalste CNN-bericht valt te lezen dat de overname door de Taliban “gewelddadig maar grotendeels vredevol” zou zijn geweest. Dat bericht verwijst naar een echte CNN-uitzending over rellen in Wisconsin in augustus 2020, nadat de politie een zwarte man had neergeschoten. CNN had de onlusten toen omschreven als "vurig maar grotendeels vredevol" en kreeg voor die samenvatting van de feiten toen veel kritiek. Gefotoshopte versies van het toenmalige screenshot zijn er sindsdien in overvloed - en nu dus ook naar aanleiding van de opmars van de taliban.

Een andere valse afbeelding van een CNN-uitzending is dan weer afkomstig van de satirische website “The Babylon Bee”. Die website maakte het gefotoshopte beeld als illustratie bij een artikel dat de draak wou steken met de coronaberichtgeving van CNN. Ook hier is dus een afbeelding bij een grappig bedoeld artikel achteraf zonder context beginnen circuleren alsof ze echt was.