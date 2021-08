Dankzij nieuwe omgevingsvergunning kan er ook in de toekomst gecrosst worden op Heeserbergen in Lommel

"De voorwaarden die verbonden zijn aan de nieuwe vergunning zijn zeker haalbaar", zegt Jaak Vanvelthoven. "We waren er al mee bezig. We hadden al een spaarpotje aangelegd om aanpassingen te doen maar financieel zal het toch niet makkelijk zijn. Want doordat we de openingsuren moeten beperken, zullen er ook minder inkomsten zijn. En geld is natuurlijk belangrijk om alle voorwaarden te kunnen uitvoeren. We zijn een gemeentelijke VZW. We hebben nooit geld gekregen maar we hopen dat we het ook nu nog kunnen redden allemaal."