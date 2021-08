Premier De Croo: "We zijn niet te laat begonnen met evacuatie uit Afghanistan"

Heel veel mensen geraken echter niet op de luchthaven, het grondgebied wordt gecontroleerd door de taliban. "Dat is een van de grote moeilijkheden", weet premier De Croo. "Maar landen als België hebben niet de capaciteit om met boots on the ground ter plaatse extracties te gaan doen. Laten we kijken bij de eerste vluchten hoe de zaken verlopen en desnoods kijken hoe we ons op internationaal niveau kunnen organiseren.

Premier De Croo wil met België op de situatie proberen te wegen via Europees verband. "Er zijn onderwerpen waar we veel belangen bij hebben; drugshandel, verspreiding van internationaal terrorisme, mensen terughalen... We kunnen de taliban niet zomaar in de armen drijven van China en Rusland." Daarom vindt De Croo dat er met de taliban communicatielijnen moeten worden gelegd op Europees niveau.

De EU moet voor De Croo tot slot ook een rol spelen in de opvang van Afghaanse vluchtelingen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf eerder al aan dat Duitsland tot 10.000 mensen zal opvangen. Volgens de premier moeten er Europese afspraken komen, zodat ieder land een inspanning doet. "Ik sta open voor een gerichte inspanning op Europees niveau voor mensen die recht hebben op asiel, maar dan moet iedereen zijn deel van het werk doen."