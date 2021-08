Deinze helpt kwetsbare gezinnen veiliger naar school te fietsen

Schepen Marleen Vanlerberghe (CD&V) verwacht zo'n 50 kinderen tijdens een namiddag volgende week waarop de politie 'fietsles' zal geven. Het zijn kinderen uit kwetsbare gezinnen, waarvan de stad weet dat ze het financieel moeilijk hebben.

"De fiets is erg belangrijk voor die gezinnen", weet schepen Vanlerberghe. "Ze hebben vaak een tweedehandsfiets, maar die is niet altijd in goede staat. We willen ervoor zorgen dat vooral de kinderen een degelijke fiets hebben om tegen 1 september veilig naar school te fietsen." De schepen hoopt ook dat de kinderen dan vaker naar een vriendje zullen fietsen, want dat gebeurt in kwetsbare gezinnen niet veel.