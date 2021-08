Drugsbaron en een van de meest gezochte criminelen van Italië is opgepakt in Dubai

In Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, is de Italiaanse drugsbaron Raffaele Imperiale opgepakt. Imperiale, die deel uitmaakte van de Napolitaanse maffia-organisatie Camorra, was een spil in de internationale cocaïnehandel. Hij was jarenlang een van de meest gezochte criminelen van Italië en heeft ook banden met het Nederlandse drugsmilieu.