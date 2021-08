Extra politiecontrole in Sint-Pieters-Leeuw na overvallen

In Sint-Pieters-Leeuw is er de jongste dagen een opvallend hoog aantal overvallen gepleegd. Daarom gaat de politie nu extra patrouilleren. De voorbije dagen werden een apotheek en een drankencentrale overvallen. En in een bankkantoor werden al twee keer klanten bedreigd met een wapen, ze werden verplicht om geld uit de automaat te halen. De politie is nu extra waakzaam.