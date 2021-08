Gentse dermatologen maken app om te weten hoeveel zalf je moet smeren: "1 op de 5 smeert verkeerd"

Iedereen kreeg al eens een zalf voorgeschreven zonder duidelijke info over hoe je die moet aanbrengen. Ook de bijsluiter is niet altijd helder over waar precies je moet smeren: enkel op de plek van de aandoening of ook errond? En wat is een dikke of een dunne laag zalf? Om ons te helpen heeft professor dermatologie Reinhart Speeckaert van het UZ Gent een app ontwikkeld, die heet 'Cream Calculator'.