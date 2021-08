Na aardbeving en tropische storm in Haïti: "Veel mensen al dagenlang zonder hulp, zonder contact met buitenwereld"

"De komende dagen zullen we ook kijken of we hulpgoederen die kant op kunnen krijgen, ofwel per helikopter, ofwel per boot." Want via de gewone wegen is het volgens Nolte onmogelijk geworden om afgelegen gebieden te bereiken. "Normaal gezien is het al lastig om in dat gedeelte van het land te komen. De wegen zijn erg slecht en door de schade zijn ze nu helemaal onbegaanbaar." (Lees verder onder de foto)