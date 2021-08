Huis brandt uit in Veldegem: gezin ontsnapt, 5 katten blijven in het vuur

Vandaag zal de gemeente een noodwoning in Aartrijke klaarmaken voor het getroffen gezin, zodat ze er meteen kunnen intrekken. "Die woning is bemeubeld en is op dit moment gelukkig niet bezet. We voorzien ook verdere begeleiding voor het gezin", zegt burgemeester Vermeulen.



Het parket liet weten dat de oorzaak van de brand in Veldegem per ongeluk was. Er was geen kwaad opzet mee gemoeid.