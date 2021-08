Grote muurschildering bij Cultuurcentrum Zwaneberg onthuld: "Ingepakte viool stelt fragiele kunstsector voor"

In Heist-op-den-Berg is een grote muurschildering aan de achterkant van het Cultuurcentrum Zwaneberg onthuld. Het kunstwerk is een project voor de 30e verjaardag van het Cultuurcentrum. Normaal zou er een jaar lang feestgevierd worden, maar corona gooide roet in het eten. "De buurtbewoners mochten ideeën insturen en hun mening geven over enkele ontwerpen", vertelt Jan Bourgeois, directeur van het Cultuurcentrum Zwaneberg.