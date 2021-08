Handbiker Maxime Hordies: “De fiets waarmee ik zaterdag naar Tokio vertrek, komt vandaag pas aan”

Maxime heeft veel geluk gehad. Het scheelde maar weinig of hij was er niet bij in Tokio. “Vrijdag heeft een auto aan een kruispunt me niet gezien en is achteraan tegen mijn fiets gereden. Ik heb gelukkig niks, maar mijn fiets is kapot. We hebben een nieuwe fiets besteld en die komt vandaag normaal aan.” Net op tijd om mee te kunnen naar Tokio. “We zullen nog wat werk hebben om alles klaar te krijgen, maar dat komt goed.” Maxime vertrekt zaterdagavond naar Tokio.