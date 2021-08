Heilig Hart Ziekenhuis Ieper krijgt twee nieuwe gebouwen voor crisis- en verslavingszorg

De afdeling crisiszorg en verslavingszorg van het Heilig Hart Ziekenhuis in Ieper zitten vanaf 2024 allebei in een nieuw gebouw. Om dat te bekostigen, maakte Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) 20 miljoen euro vrij. Volgens algemeen directeur Cathy Room was de inverstering hoog nodig: "Het was nodig dat we investeerden in die twee afdelingen want die zijn ondergebracht in gebouwen uit 1980. Ze schoten al enkele jaren te kort in comfort en veiligheid. De huidige behandelvormen zijn er gewoon niet in onder te brengen."

De nieuwe gebouwen moeten rust uitstralen. Om die optimaal te kunnen garanderen voor hun patiënten, liet het ziekenhuis ze mee beslissen over de inrichting. Er werd gekozen voor veel open ruimtes met enkele binnentuinen, veel groen en met veel natuurlijk daglicht, benadrukt Room. "Nabijheid en menselijkheid zijn belangrijk in de therapeutische aanpak. Hierdoor werd geïnvesteerd in een bezoekers- en inslaapruimte voor familie en krijgen patiënten meer privacy met eigen kamers en sanitair om verdere escalatie van psychische problemen te voorkomen."

Het nieuwe gebouw staat in schril contrast met de huidige voorziening voor verslavingszorg met gedeelde kamers en lavabo’s. "We moesten eind 2017 verhuizen naar een prefabgebouw omdat de huidige afdeling tekortschoot. De nieuwe afdeling intensieve zorg krijgt 20 bedden, 2 comfortrooms en 2 kamers met extra beveiliging achteraan het domein. De afdeling verslavingszorg vooraan het domein breidt ook het aantal bedden en plaatsen voor dagbehandeling uit."