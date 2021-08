Jaarmarkt Leuven keert terug na jaartje coronapauze: "We verwachten een pak volk"

Schepen van handel Johan Geleyns (CD&V) is een blij man: "We kunnen, met respect voor de geldende maatregelen, opnieuw een relatief normale jaarmarkt organiseren. Dat was voor onze diensten geen evidente oefening. Maar we zijn uiteindelijk klaar om het grootste evenement in onze stad te laten plaatsvinden, na de coronapandemie. Het zal ook een goeie test zijn voor het wereldkampioenschap wielrennen van eind september."