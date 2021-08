Kian (8) en zijn familie adopteerden een varkentje: "Josephine kijkt met ons televisie onder een dekentje"

Zoals dat de meeste huisdieren betaamt, mag Josephine ook rondwaggelen in hun huis. “Als we naar een film kijken, springt ze op de zetel en kruipt ze bij ons onder het dekentje”, zegt Kian. “Net zoals bij jonge honden en katten moeten we soms streng zijn. Ze knabbelt wel eens aan de planten in de woonkamer en duwt dingen omver. Als we boos zijn roepen we “Fien!” en hoort ze aan ons stemgeluid dat het menens is. Dan zie je meteen aan haar kopje dat ze zich schuldig voelt. Maar in het algemeen is ze gelukkig heel braaf en leert ze snel. Jenne zegt dat je varkentjes eigenlijk per twee moet houden. Maar volgens mijn papa hebben ze met mij al een extra varkentje”, lacht Kian.