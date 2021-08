Kan je over enkele jaren in de kerk van Merelbeke Flora wonen? De gemeente zou er bejaardenflats willen in maken

Pastoor Adriën Dhooghe antwoordt rustig en voorzichtig op de vragen over zijn kerk in de Florawijk. Hij bevestigt dat de gemeente aan de kerkfabriek een voorstel heeft gedaan om de kerk op te nemen in de herschikking van het centrum van de Florawijk. Een 'kerkfabriek' beheert de middelen die nodig zijn om missen te laten plaatsvinden in een parochie en kan daar dus over beslissen. De gemeente heeft voorgesteld om er een zorgcentrum van te maken en de kerk om te bouwen tot bejaardenflats, omdat er meer woningen voor ouderen moeten bijkomen.