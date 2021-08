Kandidaat-ingenieursstudenten doen het minder goed op ijkingstoetsen, wiskunde blijkt struikelblok 

Voor kandidaten die industriële wetenschappen willen studeren was de ijkingstoets voor het eerst verplicht. En dat was te merken in het aantal deelnemers: in vergelijking met vorig jaar waren er dat bijna drie keer zoveel.

Maar hun resultaten vallen wel tegen. 85 procent van de 1.629 deelnemers bleek wel de minimale basiswiskunde te beheersen. Maar slechts 37 procent slaagde op het onderdeel standaard-wiskunde. Ook de kandidaat burgerlijk ingenieurs deden het minder goed dan andere jaren. Maar 37 procent slaagde op de ijkingstoets.