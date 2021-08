Chaotische situatie op de luchthaven van Kaboel: kinderen worden doorgegeven in de massa

Het Verenigd Koninkrijk heeft ondertussen op de beelden gereageerd. Brits minister van Defensie Ben Wallace zegt dat het leger geen kinderen kan meenemen zonder ouders. In de beelden die Wallace te zien kreeg werd er een meisje over een muur gehoffen. "We kunnen gewoon geen minderjarige alleen aannemen," zegt Wallace. Volgens Wallace is het kind in dat filmpje meegenomen omdat het gezin ook is geëvacueerd.