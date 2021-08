Vakantiebestemmingen Frankrijk, Griekenland en Spanje kleuren rood, wat betekent dat voor jou na terugkeer?

Hou er rekening mee dat je in Frankrijk (sinds maandag 9 augustus) en in Italië (sinds 6 augustus) een coronabewijs moet kunnen voorleggen op café en restaurant. In Frankrijk moet dat nu al op verschillende andere openbare plaatsen, zoals in musea, cinema's en attractieparken. Als je niet (volledig) gevaccineerd bent, zal je je dus mogelijk op je vakantiebestemming (meermaals) moeten laten testen.

In Italië volstaat één prik om op café en restaurant te gaan zonder negatieve test. In Italië mag je bovendien op terras zitten, de coronapas is alleen nodig voor wie binnen in de horeca een tafeltje wil.