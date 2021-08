Kleuterjuf uit Kasterlee trekt nu ook met pop-up kapsalon naar slachtoffers van waterellende

Samen met een kapster steekt kleuterjuf Elsje de handen uit de mouwen in Trooz. "Ik was de mensen hun haar en de kapster knipt. Zo zijn we toch al enkele uren bezig", vertelt ze. "De kapper waar ze normaal naartoe gaan is hier dicht. Op deze manier proberen we toch te helpen".

Het is al de tweede keer dat Elsje richting Trooz trekt. Enkele weken geleden reed ze met een ijskar naar de getroffen gebieden om er ijsjes uit te delen. Daar stopt het niet want Elsje is druk bezig met inzamelen van fietsen. "Van auto's blijft hier niets meer over, daarom wil ik zoveel mogelijk elektrische fietsen inzamelen. Dan hebben de mensen toch een manier om zich te verplaatsen", legt ze uit. Ook de gemeente Kasterlee wil haar steunen met enkele gevonden fietsen.