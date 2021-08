Lembeekse bossen worden klimaatrobuuster door het kappen van bomen: "Beter bestand tegen ziektes"

Ook in de rest van Oost-Vlaanderen is zo'n actief en duurzaam bosbeheer nodig, geeft Coupé mee. "Dat is iets algemeens in de Oost-Vlaamse provincie, alle bossen hebben baat bij meer diversiteit en een aangepast bosbeheer." Doordat er meer soorten zijn, is er een groter vangnet als het op ziektes en andere problemen aankomt. "Zelf tussenkomen door uitdunningen en aanplantingen is de beste oplossing", benadrukt hij. Bovendien worden de gekapte bomen nuttig gebruikt, als brand- of industriehout.