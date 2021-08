Lier past tekst heksensteen aan: "Huidig opschrift doet "heks" Cathelyne geen eer aan"

Lier gaat het opschrift bij de heksensteen op de Grote Markt aanpassen. In 2012 werd de Grote Markt in Lier heraangelegd. "Voor die heraanleg was de heksensteen omgeven door een spiraal van kasseien, maar die werd weggehaald", vertelt Verwaest. "In de plaats kwam een rechthoekige steen met het opschrift: "Markeert volgens overlevering de plaats waar de laatste heks in Lier werd verbrand." Dat opschrift doet haar geen eer aan."