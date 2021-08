Lummens gezin wandelt 100 kilometer voor het goede doel: "Het is leuk om met kinderen te wandelen"

Het gezin zet in op wandelingen die geschikt zijn voor kinderen. Zelf hebben ze vier kinderen: Femke, Silke, Ann-Sophie en Alexander. De oudste is 15 jaar, de jongste is 4 jaar. “We vinden het belangrijk om de wandelingen interessant te houden. Soms gaan we ravotten in een speelbos of we verzinnen opdrachtjes onderweg." Hun passie voor wandelen met kinderen uitte zich in de start van de Facebookpagina “Wandelen met kinderen”. “We zijn de pagina gestart om meer inspiratie te krijgen en ondertussen zijn we met meer dan 33.000 mensen die inspiratie geven”, zegt Liesbeth trots.