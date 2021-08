Marieke Blomme zwemt als eerste vrouw Belgische kustlijn af: "En dat in een recordtijd van 18 uur en 45 minuten"

Rond 02.15 uur vannacht is Marieke Blomme in Knokke-Heist aan land gekomen. Zo'n kleine 19 uur eerder sprong ze in De Panne het zeewater in. Ze had maar 1 doel en dat was aankomen. Maar als het even kon, wou ze ook het record van Matthieu Bonne uit Bredene afsnoepen. En dat is meer dan gelukt. "Ik heb er 18 uur en 45 minuten over gedaan", zegt Marieke uitgeput aan een reporter van Radio 2 West-Vlaanderen. "Ik heb genoeg gezwommen voor een jaar, denk ik. Het was lastig. Zeker naar het einde toe. Ik ben blij dat het voorbij is."