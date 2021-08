Mechelse bib Het Predikheren in top 5 beste openbare bibliotheken ter wereld: "Dat verdient een glaasje"

De Mechelse bibliotheek Het Predikheren is niet gekozen tot beste openbare bibliotheek ter wereld, maar was wel bij de vijf besten. De eer ging uiteindelijk naar de Noorse hoofdstad Oslo. Om de plaats in de top vijf te vieren, kregen alle bezoekers donderdag een glaasje cava of fruitsap aangeboden. "We zijn niet teleurgesteld, want we zijn nog steeds bij de vijf besten. En dat verdient een glaasje", zegt schepen Patrick Princen.