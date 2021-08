Mevrouw Leemans van "Lenen bij een vriendin" overleden  

Margareta Leemans - bekend als mevrouw Leemans - is overleden op 88-jarige leeftijd. Haar reclameslogan "Lenen bij Mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin" groeide in tientallen jaren uit tot een begrip in Antwerpen en ver daarbuiten. Ze startte haar zaak "Leemans Kredieten" in 1985 op 52-jarige leeftijd in haar eentje. Intussen is de zaak uitgegroeid tot een kantoor met 17 medewerkers. "Ze zag dat de mensen beschaamd waren om een lening aan te vragen en dat wilde ze veranderen", vertelt dochter Christel Voet aan Radio 2 Antwerpen.