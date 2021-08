Minister Weyts bezoekt zomerschool in Lubbeek: "Combinatie van leren met sport en spel slaat aan"

"Het moest vorig jaar allemaal heel snel gaan", zegt minister Weyts. "Dit jaar is alles veel beter georganiseerd en is het aanbod uitgebreid. Het is een school, maar het is ook vakantie natuurlijk en dus moet het allemaal wat plezant blijven voor de kinderen. We hebben gemerkt dat de combinatie van bijlessen met sport en spel goed werkt. Hier in Lubbeek bijvoorbeeld is vandaag gewerkt met therapiehonden." In heel Vlaanderen lokt de formule van de zomerscholen zowat 11.000 kinderen.