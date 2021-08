Minstens 47 doden bij jihadistische aanval in Burkina Faso

In het grensgebied van Burkina Faso, Mali en Niger komt geweld door extremistische groeperingen erg vaak voor. Sommige van die groepen hebben banden met IS of Al Qaeda. Vorige week nog kwamen in Burkina Faso bij twee aanvallen 42 mensen om het leven. In Niger hebben gewapende mannen nog 37 mensen gedood, onder wie 14 kinderen.

Frankrijk doet pogingen om het geweld onder controle te krijgen. Op dit moment zijn ongeveer 5.000 Franse militairen aanwezig in de regio, maar de Franse president Emmanuel Macron heeft aangekondigd die tegen het eerste kwartaal van 2022 te willen terugtrekken.