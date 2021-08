Mysteries ontrafeld: zijn er energetische plekken in Vlaams-Brabant?

"De inkomhal moet ruim zijn. Je mag niet het gevoel krijgen, ingesloten te zitten. Wat in de meeste huizen het geval is. Men komt in een klein gangetje terecht, waar een kast staat, kapstokken, jassen. De bedoeling is om ergens binnen te komen en meteen rust te voelen, verwelkoming en schoonheid. Ook de natuur is erg belangrijk, daarom staan hier veel planten. Geel is dan weer de basiskleur van feng shui. Dat is een sterke, stabiele kleur, zonder in overdrive te gaan. Dat hebben oranje en rood wel."

Niet alleen kleuren zijn belangrijk, maar ook de functie van elke ruimte. "De feng shui deelt het huis op in negen gelijke delen. Waarbij we in alle hoeken een bepaalde energie krijgen. Als je bijvoorbeeld in de geldhoek staat, waar ik mijn bureau heb ingericht, dan krijg je bijkomende ideeën om te voorzien in je welstand. Daar zijn studies over gedaan bij onder andere de Amerikaanse universiteit Harvard. Maar in de VS staan ze daar een pak verder in, dan hier."

