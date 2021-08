In Chaudfontaine in de provincie Luik wordt opnieuw bronwater gebotteld. Sinds de wateroverlast van begin juli lag de bottelarij, die aan de Vesder ligt, stil. Vandaag is een aantal productielijnen weer opgestart. Het is de bedoeling om tegen het einde van de maand weer op volle kracht te draaien. En met de kwaliteit van het bronwater is alles in orde, verzekert de bronwaterproducent.