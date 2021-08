Nachtelijke Noordzeefakkeltocht met strandredders als eerbetoon voor reddingsdiensten

De traditie van de Noordzeefakkeltocht gaat al een tijdje terug, maar is niet zonder gevaar. De strandredders die aan de fakkeltocht deelnemen waarschuwen zelf voor de verradelijke zee, aldus Pieter: "Het was een topeditie, maar er waren veel golven, dus het was soms moeilijk om de fakkels boven water te houden."

"Aan de fakkeltocht is er een zeker risico verboden, maar met de zee heb je dat altijd. We nemen natuurlijk ook enkele voorzorgsmaatregelen. We blijven in groep zwemmen en per twee vorm je een team van "buddies", waarbij je specifiek bij elkaar blijft om elkaar in de gaten te houden. Mijn buddy had daarnet last van krampen, dus nam ik even zijn fakkel over en zijn we samen naar het strand gezwommen."