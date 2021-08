Natalia en Jacques Vermeire presenteren op VTM, "K2 zoekt K3" andere blikvanger in herfstprogrammatie

• K2 zoekt K3: Vlaanderen en Nederland gaan op zoek een nieuw K3’tje. Dat hoeft voor het eerst niet noodzakelijk een meisje te zijn. Kürt Rogiers en de Nederlandse Tooske Ragas presenteren. Nog vóór de kandidaten voor de 100-koppige publieksjury staan, moeten ze eerst 2 professionele jury’s trotseren. Natalia en zangeres Samantha Steenwijk beoordelen in de hoor-jury het zangtalent, Ingeborg en de flamboyante Gordon gaan in de zie-jury op zoek naar de K3-factor. Een startdatum werd nog niet meegegeven.



• In The Best Of bepaalt Vlaanderen zélf de top 5 van muzikale iconen Axelle Red, De Kreuners, Dimitri Vegas, Raymond van het Groenewoud, Natalia, De Mens, Urbanus en Gorki. Zij worden verrast met een uniek privéconcert van meer dan 40 collega-artiesten van eigen bodem. Zij overgieten de hits met een persoonlijk sausje. An Lemmens is de host.

• In de ruige wedstrijd De sterkste handen gaan 10 Vlamingen met hun sterke handen, de strijd aan met elkaar. Zowel in ploegen als in een individuele competitie zoeken een havenarbeidster, verhuizer, vloerder, spoorwegarbeider, ramenwasser, magazijnier, hoofdinspecteur, bouwvakster, arbeider en productiearbeider hun limieten op.