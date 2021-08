Nederlands filmfestival gaat genderneutraal: geen onderscheid meer tussen acteurs en actrices bij uitreiking Gouden Kalf

Het filmfestival nam de beslissing in samenspraak met de filmprofessionals van de Dutch Academy For Film (DAFF) en de acteursvereniging ACT Acteursbelangen. "Wereldwijd speelt al jaren de discussie over genderinclusiviteit en deze is ook binnen de nationale en internationale film- en beeldsector belangrijk. Het NFF beweegt mee met de tijdgeest en heeft ervoor gekozen om, zoals bij de andere Gouden Kalveren al decennia het geval is, het onderscheid tussen man en vrouw bij de acteerprijzen op te heffen", zegt Silvia van der Heiden, algemeen directeur van het filmfestival.