Nieuwe fietsroute in Ieper voorgesteld: speciaal voor de e-bikes

De afgelopen 2 jaar startte de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem in het centrum van Ieper. Nu heeft de stad Ieper in samenwerking met de organisatoren van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem een nieuwe fietsroute uitgewerkt. Vaak fietsen veel amateurwielrenners het parcours of toch een deel van het parcous van de wielerwedstrijd af. "Maar dat zijn vaak iets meer getrainde fietsers, die meer aandacht hebben voor hun snelheid of wattage en zo," vertelt Ilse Vannieuwenhuyze van Gent-Wevelgem.

"Niet iedereen kan zo'n lange of pittige route aan. Er is een heel spectrum aan verschilende fietsers, die ook Gent-Wevelgem willen beleven in de streek van Ieper. Daarom hebben we een route van 55 kilometer uitgestippeld die iedereen kan doen. Onder andere ook met een elektrische fiets. De route loopt ook langs enkele mooie en toeristische plaatsen, waar iedereen van kan genieten."

Inschrijven voor de fietsroute kan tussen 21 augustus en 23 oktober. Wie zich inschrijft, krijgt een drinkfles van Gent-Wevelgem en maakt kans op VIP-tickets voor de volgende editie!