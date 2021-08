Ondanks grote bodemrijkdommen kreunt de Afghaanse economie en dat zal ook niet zo snel veranderen

"Afghanistan is geen doorsneeland en geen doorsnee-economie", zo zei Erik Joly, hoofdeconoom van de Nederlandse bank ABN Amro in "De ochtend" op Radio 1. "De Wereldbank omschrijft de Afghaanse economie als zeer fragiel en afhankelijk van buitenlandse hulp". In 2019 bedroeg die buitenlandse hulp 20 procent van het bruto binnenlands product en in 2009 was dat zelfs 50 procent.

Econoom Joly had nog enkele opvallende cijfers: zowat een derde van het bbp gaat naar veiligheid en defensie wat fenomenaal veel is en 60 procent van de Afghaanse bevolking leeft rechtstreeks of onrechtstreeks van landbouw of veeteelt. Industrie en infrastructuur is er nauwelijks.

Buitenlandse investeringen dan: "De voorbije twee en een half jaar is er geen enkele "greenfield-investering" opgestart", zegt Joly. (Dat is een buitenlandse investering waarbij de productie vanaf nul begint, nvdr.). De laatste grote van dat soort investeringen dateert zelfs van 2003 toen een Chinees bedrijf drie miljard dollar stak in een mislukt koperproject in de mijnbouw. ( Lees verder onder de foto ).

Nochtans is er een groot potentieel onder de grond. "Er zitten heel veel zeldzame aardmetalen, olie, gas en steenkool en edele metalen in de grond", zo citeert Joly expertenverslagen. Hoeveel dat waard is, wordt geschat tussen de 1.000 en 3.000 miljard dollar, maar de ontginning draait op een heel laag pitje en de Afghaanse regering haalt nauwelijks inkomsten uit belastingen daarop", aldus Joly. Afghanistan voert dan wel wat tapijten, gedroogd fruit op legale wijze uit en illegaal ook drugs en talk.

Rusland en China zouden wel belangstelling kunnen hebben, vooral China dat Afghanistan in zijn "nieuwe Zijderoute" van handelsnetwerken zou willen inbrengen. Toch denkt Joly dat de Chinezen zullen wachten met grote investeringen tot de corruptie en de instabiliteit in Afghanistan aangepakt is.

Op korte termijn is de waarde van de afghani, de Afghaanse munteenheid, fors gedaald. Onzekerheid over het regime of de toekomst speelt daarbij een rol. Anderzijds zou volgens sommige waarnemers ook 40 procent van de oogst verloren zijn door droogte of doordat boeren gevlucht zijn. De prijzen voor voeding en andere producten stijgen en jagen de inflatie aan. Ook zouden vooral geschoolde mensen het land ontvluchten en zal die "brain drain" Afghanistan op termijn parten spelen.

Het nieuwe El Dorado? Niet zo snel

De bodemrijkdommen van Afghanistan zijn dus al heel lang bekend, maar nog altijd erg aantrekkelijk. Naast die producten van weleer zijn nu vooral lithium en koper belangrijk en dat wegens de "groene shift" van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Lithium is een belangrijke grondstof voor batterijen en koper voor alle elektrische toepassingen. Volgens het Internationaal Energie-agentschap (IEA) zou de vraag naar lithium tegen 2040 met een factor 40 kunnen stijgen. Daarbij zijn ook nog de "rare earth" of zelfzame aardmineralen bijgekomen die erg schaars zijn, maar noodzakelijk voor een technologische economie. Al die producten zitten ook in de Afghaanse bodem. ( Lees verder onder de foto ).