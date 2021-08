Opruimen van eendenkroos op het kanaal in Veurne gaat moeilijk: "Groen tapijt van 15 centimeter dik"

Eendenkroos is een exotische en hardnekkige waterplant, die op het water drijft in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke van Veurne tot Adinkerke. De plant woekert enorm snel want elk stukje dat afbreekt, begint op zichzelf terug te groeien. Dat eendenkroos vormt zich tot een dik, groen tapijt bovenop het water waardoor er te weinig zuurstof zit in het water. Hierdoor zijn er een honderdtal vissen gestikt.

Gisteren werd een speciaal vaarponton geleverd om het eendenkroos te verwijderen. De transportband haalt de drijfplant uit het water, waarna een graafmachine het opschept om verder af te voeren. Maar de laag op de vaart is ondertussen nog dikker geworden. "Momenteel ligt er een felgroen tapijt van 15 centimeter dikte op het water en het is niet evident om er vanaf te geraken", zegt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg.

"Eendenkroos is een heel taaie plant, die gemakkelijk kan overwinteren. Wanneer het kouder wordt, zakt de plant naar de bodem en in de lente komt die terug bovendrijven. Het enige wat we voorlopig kunnen doen is de eendenkroos systematisch met machines uit het water halen. Het fenomeen komt wel vaker voor, maar is moeilijk preventief te verwijderen. We zitten binnenkort samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en enkele experts om te kijken hoe we dit structureel kunnen oplossen en hoe we kunnen vermijden dat het kanaal volledig vol ligt. Maar dat zal een werk zijn van lange adem."

Het is vreemd dat er in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke zoveel eendenkroos drijft, want de planten woekeren normaal pas echt bij extreem zonlicht en warme temperaturen. En daar hebben we dit jaar nog niet veel van gezien in België.