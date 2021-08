Meer vrijheid voor horeca, meer bezoekers thuis en dansen op feesten: dit staat op agenda Overlegcomité

Dat Vlaanderen méér kan versoepelen dan Wallonië en Brussel is wellicht niet voor vandaag. Coronacommissaris Pedro Facon zou volgende maand oplijsten wat er moet gebeuren om de zogenoemde federale fase te laten vallen.

Afgelopen weekend had Vlaams minister-president Jambon er nog voor gepleit om een streep te trekken onder de federale fase. Hij wil dat Vlaanderen opnieuw de regie in handen neemt. Het lijkt erop dat die wens nog even in de koelkast blijft.

Dat sluit natuurlijk niet uit dat regio’s zelf eigen maatregelen kunnen nemen die strenger zijn dan de maatregelen van het Overlegcomité. Het Brussels Gewest heeft dat bijvoorbeeld lang gedaan in verband met de avondklok, die daar veel vroeger viel dan in de rest van het land.